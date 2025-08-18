Фото
3

«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро

Мараш Кумбула перешел из «Ромы» в «Мальорку».

Испанский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника на правах аренды с возможностью выкупа. 

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер футболиста обойдется «Мальорке» в 6 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

Минувший сезон Кумбула провел на правах аренды в «Эспаньоле». Со статистикой игрока сборной Албании можно ознакомиться здесь.

Изображение: https://www.rcdmallorca.es/

А что теперь делать со Станковичем?22117 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Мальорки»
logoМараш Кумбула
logoРома
трансферы
logoЛа Лига
logoМальорка
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
13065 минут назадLive
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
32808 минут назад
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
1217 минут назад
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
1330 минут назад
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
2050 минут назадФото
Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
1251 минуту назад
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
19сегодня, 18:03
Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»
27сегодня, 18:01
«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро
23сегодня, 17:44
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
30сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
3 минуты назад
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
4 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
2245 минут назадLive
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала – 2:0. Олусегун и Боселли забили, гол Аззи отменили
48 минут назад
«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа
18 минут назадВидео
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Забитцер и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется
519 минут назадLive
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» победил «Динамо» Дрезден
1520 минут назадLive
Кубок Италии. «Удинезе» принимает «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
926 минут назадLive
Смолов о конфликте со стримером: «Он в самом начале повел себя неуважительно, я вспылил. Мы все обсудили, вопрос закрыт»
629 минут назад
Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
439 минут назадВидео