«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
Мараш Кумбула перешел из «Ромы» в «Мальорку».
Испанский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника на правах аренды с возможностью выкупа.
Ранее сообщалось, что полноценный трансфер футболиста обойдется «Мальорке» в 6 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.
Минувший сезон Кумбула провел на правах аренды в «Эспаньоле». Со статистикой игрока сборной Албании можно ознакомиться здесь.
Изображение: https://www.rcdmallorca.es/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Мальорки»
