«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро

Мараш Кумбула перешел из «Ромы» в «Мальорку».

Испанский клуб объявил о подписании 25-летнего защитника на правах аренды с возможностью выкупа.

Ранее сообщалось , что полноценный трансфер футболиста обойдется «Мальорке» в 6 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

Минувший сезон Кумбула провел на правах аренды в «Эспаньоле». Со статистикой игрока сборной Албании можно ознакомиться здесь .

Изображение: https://www.rcdmallorca.es/