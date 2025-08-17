«Рома» отдаст защитника Кумбулу в аренду «Мальорке» – с правом выкупа за 6+2 млн евро

«Рома» отдаст Мараша Кумбулу в аренду «Мальорке».

По данным инсайдера Фабрицио Романо , сумма сделки составит 6 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов – опция выкупа не является обязательной.

Защитник отправляется в Испанию, где в понедельник подпишет контракт с новым клубом.

Минувший сезон Кумбула провел на правах аренды в «Эспаньоле». Со статистикой 25-летнего игрока сборной Албании можно ознакомиться здесь .