«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
Тимур Гурцкая считает, что «Зениту» нужно уволить Сергея Семака.
Сине-бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 6 очков после 5 туров.
– Конечно, нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь этот год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют.
В позапрошлом году в последнем туре чудом стали чемпионами. В этом году чуда не случилось. Все время рассчитывать на чудо? Состав в три раза дороже, чем любой другой. С этим составом они обязаны вылезти наверх, но не с этим тренером.
– Рано или поздно ведь наступит момент, когда Семака придется уволить?
– Здесь нет «рано или поздно» – этот момент уже давно наступил, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».
А что теперь делать со Станковичем?21573 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости