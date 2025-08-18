«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах

Тимур Гурцкая считает, что «Зениту» нужно уволить Сергея Семака.

Сине-бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 6 очков после 5 туров.

– Конечно, нужно убирать Семака! Если «Зенит » хочет весь этот год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют.

В позапрошлом году в последнем туре чудом стали чемпионами. В этом году чуда не случилось. Все время рассчитывать на чудо? Состав в три раза дороже, чем любой другой. С этим составом они обязаны вылезти наверх, но не с этим тренером.

– Рано или поздно ведь наступит момент, когда Семака придется уволить?

– Здесь нет «рано или поздно» – этот момент уже давно наступил, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».