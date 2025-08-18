«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
Расмус Хейлунд может перейти в «Наполи».
Неаполитанский клуб хочет подписать нового нападающего на фоне травмы Ромелу Лукаку, который может пропустить более трех месяцев.
Сегодня представители «Наполи» связались с «Манчестер Юнайтед», чтобы обсудить условия возможной аренды датского футболиста, пишет Фабрицио Романо.
Отмечается, что переговоров относительно Джошуа Зиркзе не было, несмотря на слухи. Англичане хотят сохранить нидерландца.
В прошлом сезоне АПЛ Хейлунд провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
А что теперь делать со Станковичем?21253 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости