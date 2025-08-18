«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»

Расмус Хейлунд может перейти в «Наполи».

Неаполитанский клуб хочет подписать нового нападающего на фоне травмы Ромелу Лукаку , который может пропустить более трех месяцев .

Сегодня представители «Наполи » связались с «Манчестер Юнайтед », чтобы обсудить условия возможной аренды датского футболиста, пишет Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоров относительно Джошуа Зиркзе не было, несмотря на слухи. Англичане хотят сохранить нидерландца.

В прошлом сезоне АПЛ Хейлунд провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь .