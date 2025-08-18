Лукаку может пропустить более трех месяцев, форварда прооперируют из-за травмы бедра. «Наполи» выйдет на рынок

Ромелу Лукаку получил серьезную травму.

32-летний форвард «Наполи » и сборной Бельгии травмировался в товарищеском матче против «Олимпиакоса » (2:1).

Обследование показало серьезное повреждение прямой мышцы левого бедра. Ромелу перенесет операцию.

По данным Маттео Моретто, Лукаку может пропустить от двух до трех с половиной месяцев.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Лукаку пропустит минимум три месяца. Клуб в связи с этим выйдет на трансферный рынок в поисках усиления в атаку.

В прошлом сезоне бельгиец забил 14 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .