11

Лукаку может пропустить более трех месяцев, форварда прооперируют из-за травмы бедра. «Наполи» выйдет на рынок

Ромелу Лукаку получил серьезную травму.

32-летний форвард «Наполи» и сборной Бельгии травмировался в товарищеском матче против «Олимпиакоса» (2:1).

Обследование показало серьезное повреждение прямой мышцы левого бедра. Ромелу перенесет операцию.

По данным Маттео Моретто, Лукаку может пропустить от двух до трех с половиной месяцев.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Лукаку пропустит минимум три месяца. Клуб в связи с этим выйдет на трансферный рынок в поисках усиления в атаку.

В прошлом сезоне бельгиец забил 14 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Наполи»
