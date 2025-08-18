Сучич не будет вызван в сборную Хорватии из-за поездки на свадьбу сестры во время июньского сбора

Лука Сучич не будет вызван в сборную Хорватии в качестве дисциплинарной меры.

Полузащитник «Реал Сосьедад » не примет участия в сентябрьских отборочных матчах на ЧМ-2026 против Фарерских островов и Черногории.

Такое решение принял главный тренер команды Златко Далич . Ожидается, что он объявит список игроков, на которых рассчитывает, в понедельник. Сучич же будет отстранен до дальнейшего уведомления. Эта мера может действовать не только в сентябре, но и дольше.

Причиной этому стал тот факт, что в июне Сучич попросил у тренера разрешения поехать в Ускоплье на свадьбу сестры. В ответ тренер рекомендовал футболисту подумать, что для него важнее – отборочный матч сборной Хорватии на чемпионат мира или свадьба. Сучич также попросил совета у партнеров по команде, которые отговаривали его от поездки на мероприятие. Лука Модрич отметил, что его сестра неоднократно откладывала свадьбу из-за его матчей.

Однако из-за давления со стороны семьи Сучич все же уехал на свадьбу. Он сказал Даличу, что может вернуться в понедельник, в день матча с Чехией, но тренер был непреклонен и дал понять, что в случае отъезда игрок может не возвращаться.