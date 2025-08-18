Тюкавин недоволен 12-м местом «Динамо»: «Не знаю, в чем проблема. Но будем пытаться исправлять, стараться больше забивать и выигрывать»

Константин Тюкавин недоволен 12-м местом «Динамо» в РПЛ после 5 матчей.

«Вы сами понимаете, что старт оцениваем неудовлетворительно. Видели, сколько у нас очков после пяти туров. Сами понимаете, что не очень. Нужно исправлять ситуацию, самим собраться, разобрать ошибки, стараться забивать больше голов и выигрывать.

Понятно, что в матче с ЦСКА (1:3) сыграли неудовлетворительно, не так, как мы хотели, как мы тренируемся. К сожалению, не можем это пока показывать почему-то в официальных играх. Не знаю, в чем проблема. Но будем пытаться исправлять, это все в наших руках и ногах. К сожалению, никак не могу помочь команде, очень хочется, но ничего не могу сделать», – сказал восстанавливающийся после травмы форвард «Динамо ».