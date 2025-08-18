Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»

Андрей Аршавин связал проблемы «Динамо» с амбициями его руководства.

– Лучшее – враг хорошего. Вот что сейчас можно сказать про «Динамо».

Их прежний тренер Марцел Личка быстро вывел клуб на те позиции, которых, как мне кажется, не ожидали сами руководители динамовского клуба. А когда он их туда вывел, амбиции руководства настолько возросли, что они решили, будто приглашения более сильного тренера им хватит для чемпионства прямо сейчас. Это не сработало.

– В чем сейчас проблема «Динамо»?

– У них во всем проблемы. Дыры в защите, среди прочего, но есть и кадровые, и игровые трудности. От игры Лички они ушли, а к игре «Ростова» Карпина еще не пришли, – сказал бывший полузащитник сборной России.