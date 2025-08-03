Лунев о словах про совмещение Карпина: «Мои цитаты не несли негатива или неприязни. Трактовка в СМИ – бред, раздувание – это классика. У нас хорошие отношения»

Андрей Лунев высказался о своих заявлениях про Валерия Карпина.

Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой в адрес Карпина за совмещение постов в «Динамо» и сборной России: «Обоснованно. А для «Динамо » это как, когда тренер уезжает?» Карпин позже обсудил с Луневым то интервью. Отмечалось, что игрок снизит свою медиаактивность.

– Ваш разговор с Карпиным, что вы будете менее активны [в СМИ] – насколько это было правдой и что было, когда появились ваши цитаты?

– Мои цитаты не несли какого-то негатива или неприязни в сторону Карпина. Трактовка моих слов в СМИ и раздувание какой-то истории – это все бред.

Меня спросили, я сказал свое мнение. У нас достаточно хорошие отношения и в плане профессионализма, и в плане человеческих качеств. А раздувание нашими СМИ – это классика. Я к нему зашел, объяснил свою позицию. И все.

Опять же, надо фильтровать то, что говоришь, учитывая, как у нас все преподносится.

– После разговора с Карпиным вы остались при этом же мнении?

– Я объяснил Карпину свою позицию, в принципе он меня понял. Пожали руки, никаких проблем, – сказал голкипер «Динамо».