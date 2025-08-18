  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»
5

Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»

Илья Забарный высказался о дебюте за «ПСЖ».

Парижане обыграли «Нант» в 1-м туре Лиги 1 (1:0). 

«Все, конечно, по-другому, но мне понравилось. Обожаю играть в командах, которые владеют мячом. Было очень весело. Я чувствовал себя довольно хорошо.

Болельщики были на стадионе, это было очень приятно. Они не переставали петь. Поддержка ощущалась на протяжении всего матча.

Я пока мало знаком с моими одноклубниками, но это невероятные игроки. Я очень счастлив быть здесь, все в команде стараются помогать мне каждый день», – сказал защитник «ПСЖ» в эфире Ligue 1+.   

А что теперь делать со Станковичем?15291 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoИлья Забарный
logoНант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
1сегодня, 21:55
Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» – 1:0. Забарный дебютировал за парижан
25сегодня, 20:41
Главные новости
Мангаш сделал дубль за «Спортинг» в матче чемпионата Португалии – «Аруке». Защитник покинул «Спартак» этим летом
39сегодня, 21:42
ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
30сегодня, 21:39
Ла Лига стартовала! «Атлетико» уступил «Эспаньолу» в гостях, «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
222сегодня, 21:27
«Атлетико» проиграл «Эспаньолу» – 1:2! Милья забил победный гол на 84-й
34сегодня, 21:26
Морено об 1:5 с «Краснодаром»: «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ»
30сегодня, 21:08
«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
17сегодня, 20:52
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Комментатор ЮФЛ Боярский о судействе Станововой
106сегодня, 20:39
«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
10сегодня, 20:38Видео
Аморим о голе «Арсенала»: «С ВАР это фол. Байындыр выбрал ловить мяч, а не толкаться – он не мог защищаться»
18сегодня, 20:33
Александр Мостовой: «Убирать Станковича и ставить Бенитеса смысла нет, если бы у «Спартака» было ноль очков – тогда можно подумать. И с какой стати Рафаэль требует большой оклад?»
26сегодня, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о «Динамо»: «Лучшее – враг хорошего. Личка быстро вывел клуб на позиции, которых не ожидало руководство, и амбиции возросли. Решили, будто более сильного тренера хватит для чемпионства»
11сегодня, 21:59
Мусаев о возможной замене Сперцяна: «Он никуда не ушел еще. Сейчас тяжело, ужесточается лимит – займемся этим, если будет какая-то конкретика»
1сегодня, 21:58
Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»
1сегодня, 21:55
«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
3сегодня, 21:53
Арбитр Становова о комментаторе ЮФЛ, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Все мы люди, все мы ошибаемся. Но делать так на всю публику для меня неприемлемо»
5сегодня, 21:33
«Атлетико» 5 матчей подряд не побеждает «Эспаньол» – 4 ничьих и поражение сегодня (1:2)
5сегодня, 21:30
Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а «Динамо» – плохо, хотя при Личке играло очень прилично»
13сегодня, 21:21
Кубок Италии. «Милан» выиграл у «Бари», «Парма» победила «Пескару»
9сегодня, 21:16
«Милан» прошел «Бари» в Кубке Италии – 2:0. Леау забил и получил травму, у Пулишича гол
7сегодня, 21:16
«Не обсуждал с Роналду свой переход в ЦСКА. Все знают про российский футбол, РПЛ одна из лучших лиг мира». Диетолог армейцев о Криштиану
4сегодня, 21:07