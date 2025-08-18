Забарный о дебюте за «ПСЖ»: «Обожаю играть в командах, которые владеют мячом, было очень весело. Я пока мало знаком с партнерами, но это невероятные игроки»

Илья Забарный высказался о дебюте за «ПСЖ».

Парижане обыграли «Нант » в 1-м туре Лиги 1 (1:0).

«Все, конечно, по-другому, но мне понравилось. Обожаю играть в командах, которые владеют мячом. Было очень весело. Я чувствовал себя довольно хорошо.

Болельщики были на стадионе, это было очень приятно. Они не переставали петь. Поддержка ощущалась на протяжении всего матча.

Я пока мало знаком с моими одноклубниками, но это невероятные игроки. Я очень счастлив быть здесь, все в команде стараются помогать мне каждый день», – сказал защитник «ПСЖ » в эфире Ligue 1+.