Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. «ПСЖ» провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»

Луис Энрике высказался о победе над «Нантом» (1:0) в 1-м туре Лиги 1.

«Журналисты все время озабочены физическим и ментальным состоянием. Это начало чемпионата, мы подготовили игроков так, как подготовили. Если мне нужно оценить своих футболистов, я считаю, что мы провели очень хороший матч и довольны этим.

Кто бы ни был тренером, наша работа – улучшать команду индивидуально и коллективно. Это моя цель как тренера. Думаю, нам еще не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние. Игроки молоды, у них есть амбиции. Вернуть это чувство владения мячом, чтобы играть в наш футбол – для меня это самая важная вещь.

Футболисты, которых мы подписали, дадут нам многое. Шевалье и Забарный сегодня сыграли на очень хорошем уровне. Мы их знаем, мы считаем, что это игроки, которые могут улучшить команду. Это был первый матч, мы спокойны, уверены в себе.

Чтобы выигрывать трофеи и добиться успехов, как в прошлом году, нам нужны все игроки, очень мотивированные и полностью готовые. Это необходимое условие, чтобы быть игроком «ПСЖ».

Я постараюсь продолжать делать то же самое. Но чтобы быть амбициозными, нужно кое-что менять. С футболистами, которых мы подписали, у нас может быть еще больше вариантов. Наша ментальность – выходить за пределы зоны комфорта. Мы будем стараться становиться лучше», – сказал главный тренер «ПСЖ » в эфире Ligue 1+