«Спартак» продал Мангаша «Спортингу» за 300 тысяч евро и бонусы. Отступные защитника в новом клубе – 60 млн
Рикарду Мангаш покинул «Спартак».
27-летний защитник перешел в «Спортинг» и подписал контракт до 2029 года. Сумма отступных составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро красно-белые могут получить в качестве бонусов.
В рамках Мир РПЛ Мангаш провел 13 матчей. Статистику португальца можно найти здесь.
Фото: sporting.pt
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Спортинга»
