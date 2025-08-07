«Спартак» продал Мангаша «Спортингу» за 300 тысяч евро и бонусы. Отступные защитника в новом клубе – 60 млн

Рикарду Мангаш покинул «Спартак».

27-летний защитник перешел в «Спортинг » и подписал контракт до 2029 года. Сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро красно-белые могут получить в качестве бонусов.

В рамках Мир РПЛ Мангаш провел 13 матчей. Статистику португальца можно найти здесь .

Фото: sporting.pt