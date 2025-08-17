У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ – как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по 2020 год
Микель Артета успешнее большинства тренеров «Арсенала» играет с «МЮ» на его поле.
«Канониры» сегодня одолели «Манчестер Юнайтед» в стартовом туре АПЛ – 1:0.
За все время существования Премьер-лиги лондонцы обыграли манкунианцев на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата шесть раз: в 1998-м, 2002-м, 2006-м, 2020-м, 2024-м и 2025-м.
Таким образом, у «Арсенала» по три победы в гостях у «МЮ» при Артете (работает с 2019 года) и при Арсене Венгере (тренировал с 1996 по 2018 год).
А что теперь делать со Станковичем?14492 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости