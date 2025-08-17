У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ – как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по 2020 год

Микель Артета успешнее большинства тренеров «Арсенала» играет с «МЮ» на его поле.

«Канониры» сегодня одолели «Манчестер Юнайтед » в стартовом туре АПЛ – 1:0.

За все время существования Премьер-лиги лондонцы обыграли манкунианцев на «Олд Траффорд » в рамках чемпионата шесть раз: в 1998-м, 2002-м, 2006-м, 2020-м, 2024-м и 2025-м.

Таким образом, у «Арсенала » по три победы в гостях у «МЮ» при Артете (работает с 2019 года) и при Арсене Венгере (тренировал с 1996 по 2018 год).