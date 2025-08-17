«Арсенал» забил 31 гол с угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. «Ливерпуль» с 20 мячами – на втором месте
«Арсенал» – лидер АПЛ последних сезонов по голам с угловых.
Команда Микела Артеты сегодня обыграла «МЮ» в 1-м туре чемпионата Англии (1:0). Единственный гол случился после розыгрыша углового – отличился защитник Риккардо Калафьори.
С начала сезона-2023/24 «канониры» забили 31 гол с угловых в АПЛ – лучший результат среди английских команд.
У ближайшего конкурента – «Ливерпуля» – 20 голов за этот же период.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
