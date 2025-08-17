Райя об 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» сыграл не лучшим образом – забили после углового и боролись до конца. Три очка очень важны в таких матчах»

Давид Райя остался недоволен игрой «Арсенала» в матче с «МЮ».

Команда Микеля Артеты обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях (1:0) в 1-м туре АПЛ.

«Качество игры было не лучшим. Мы не очень хорошо владели мячом, не лучшим образом играли в обороне, так что это была тяжелая борьба. Мы забили свой гол в первом тайме после подачи углового, и после этого просто боролись до конца. Спасибо ребятам за то, что мы не пропустили. Мы знаем, что могли проиграть, но таков футбол. В таких матчах, как этот, три очка важны.

Отразить удар Куньи было непросто. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось, мяч был очень близко к моим ногам. Я рад, что своим сэйвом помог команде заработать три очка», – сказал вратарь «Арсенала » в интервью Sky Sports.