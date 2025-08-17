  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Райя об 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» сыграл не лучшим образом – забили после углового и боролись до конца. Три очка очень важны в таких матчах»
4

Райя об 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» сыграл не лучшим образом – забили после углового и боролись до конца. Три очка очень важны в таких матчах»

Давид Райя остался недоволен игрой «Арсенала» в матче с «МЮ».

Команда Микеля Артеты обыграла «Манчестер Юнайтед» в гостях (1:0) в 1-м туре АПЛ.

«Качество игры было не лучшим. Мы не очень хорошо владели мячом, не лучшим образом играли в обороне, так что это была тяжелая борьба. Мы забили свой гол в первом тайме после подачи углового, и после этого просто боролись до конца. Спасибо ребятам за то, что мы не пропустили. Мы знаем, что могли проиграть, но таков футбол. В таких матчах, как этот, три очка важны.

Отразить удар Куньи было непросто. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось, мяч был очень близко к моим ногам. Я рад, что своим сэйвом помог команде заработать три очка», – сказал вратарь «Арсенала» в интервью Sky Sports.

А что теперь делать со Станковичем?14480 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoДавид Райя
logoпремьер-лига Англия
logoМатеус Кунья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»
514 минут назад
Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)
521 минуту назад
Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков – первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте – 416 тысяч
1932 минуты назад
В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»
1234 минуты назад
Фабио Челестини: «У ЦСКА короткая скамейка. С «Динамо» у нас не было необходимых замен для восстановления контроля. Я вынужден принимать решения, которые мне не нравятся»
1236 минут назад
«Краснодар» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:1
1447 минут назад
Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне»
1151 минуту назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
20557 минут назадLive
«Локомотив» на 1 очко опережает «Краснодар» после 5 туров Мир РПЛ, на 2 – ЦСКА, на 7 – «Зенит», на 8 – «Динамо» и «Спартак»
33сегодня, 19:29
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» забил 5 голов «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
3247сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона
12 минут назад
«Нант» – «ПСЖ». 0:1 – Витинья забил. Онлайн-трансляция
2115 минут назадLive
«Эспаньол» – «Атлетико». Руджери и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
221 минуту назадLive
У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ – как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по 2020 год
524 минуты назад
«Милан» – «Бари». 1:0 – Леау забил и получил травму. Онлайн-трансляция
341 минуту назадLive
«Арсенал» забил 31 гол с угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. «Ливерпуль» с 20 мячами – на втором месте
1844 минуты назад
Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»
13сегодня, 19:28
Рубенс про 1:3 с ЦСКА: «Вся команда виновата, все ошибались. Считаю, что нам нужно работать – чуть терпения, и будет результат»
8сегодня, 19:18
Кубок Италии. «Милан» играет с «Бари», «Парма» победила «Пескару»
8сегодня, 19:16Live
Мойзес об РПЛ: «Я всегда защищаю российский футбол, тут сильная лига и игроки, 4-5 команд борются за чемпионство. Матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы»
5сегодня, 19:00