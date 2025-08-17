Рубенс про 1:3 с ЦСКА: «Вся команда виновата, все ошибались. Считаю, что нам нужно работать – чуть терпения, и будет результат»

Рубенс заявил, что «Динамо» проиграло ЦСКА из-за ошибок всей команды.

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили на своем поле со счетом 1:3.

– Считаю, что хорошо начали матч, но два гола мы быстро пропустили. Сейчас не время много говорить, надо готовиться к следующему матчу. Вся команда виновата в этом поражении, все ошибались. Это коллективная ошибка.

– Что можете сказать о работе с Валерием Карпиным?

– Он только недавно пришел в команду, как и я. Считаю, что нам нужно работать, чуть терпения, и будет результат. Я знаю, что он играл в Европе, – сказал полузащитник «Динамо ».

ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев