У Сперцяна 7 голов со штрафных в РПЛ – он догнал Халка и Алиева при меньшем числе ударов. Больше с 2009 года не забил никто
Никто не забил со штрафных больше за последние 16 лет, чем Эдуард Сперцян.
Полузащитник «Краснодара» поразил ворота «Сочи» на 62-й минуте матча 5-го тура чемпионата России.
Это седьмой гол Сперцяна со штрафных в Мир РПЛ. По этому показателю он догнал Халка и Александра Алиева, потратив при этом меньше попыток – 56 против 125 и 64 соответственно. Больше них за время сбора статистики Opta Sports (с 2009 года) не забил никто.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
