У Сперцяна 7 голов со штрафных в РПЛ – он догнал Халка и Алиева при меньшем числе ударов. Больше с 2009 года не забил никто

Никто не забил со штрафных больше за последние 16 лет, чем Эдуард Сперцян.

Полузащитник «Краснодара » поразил ворота «Сочи » на 62-й минуте матча 5-го тура чемпионата России.

Это седьмой гол Сперцяна со штрафных в Мир РПЛ . По этому показателю он догнал Халка и Александра Алиева, потратив при этом меньше попыток – 56 против 125 и 64 соответственно. Больше них за время сбора статистики Opta Sports (с 2009 года) не забил никто.