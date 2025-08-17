«Динамо» идет 12-м после 5 туров Мир РПЛ – на строчку выше «Спартака»
«Динамо» идет рядом с зоной стыковых матчей после 5 туров Мир РПЛ.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила ЦСКА (1:3) и с 5 очками занимает 12-е место в таблице. Она находится на одну строчку выше «Спартака», у которого столько же баллов, но хуже соотношение забитых и пропущенных голов.
«Динамо» на одно очко отстает от «Зенита», на данный момент идущего 9-м. До лидирующего в чемпионате «Локомотива» – 8 баллов.
А что теперь делать со Станковичем?13638 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
