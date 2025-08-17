У «Динамо» 5 очков после 5 туров Мир РПЛ – худший старт с сезона-2019/20

У «Динамо» худшее начало сезона в текущем десятилетии.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила ЦСКА (1:3) в 5-м туре и с 5 очками идет на 12-м месте в таблице.

Так плохо московский клуб не начинал чемпионат с сезона-2019/20. Тогда у «Динамо » тоже было 5 очков после 5 туров.

23 августа ему предстоит матч с «Пари НН».