У «Динамо» 5 очков после 5 туров Мир РПЛ – худший старт с сезона-2019/20
У «Динамо» худшее начало сезона в текущем десятилетии.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила ЦСКА (1:3) в 5-м туре и с 5 очками идет на 12-м месте в таблице.
Так плохо московский клуб не начинал чемпионат с сезона-2019/20. Тогда у «Динамо» тоже было 5 очков после 5 туров.
23 августа ему предстоит матч с «Пари НН».
