«У Станковича и Семака 2-3 игры в запасе, чтобы исправиться. Позиции обоих пошатываются». Булыкин о тренерах «Спартака» и «Зенита»
В субботу «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре РПЛ, клубы занимают места во второй половине турнирной таблицы.
«По качеству футбола, показанного в матче «Спартак» — «Зенит», еще есть куда расти, но по интриге и результату эта игра понравилась всем болельщикам. Ничья скорее пошла в пользу «Зенита», ведь команда играла в меньшинстве и был нереализованный пенальти. Ажиотаж вокруг этого матча был сильным, так как тренерские позиции обоих наставников пошатываются из-за неудачных результатов на старте сезона.
Не думаю, что после матча произойдет тренерская отставка — у Станковича и Семака две-три игры в запасе. Маловероятно, что поражение «Спартака» или «Зенита» что-то бы кардинально изменило. В любом случае у тренеров остался шанс исправиться», — сказал экс-форвард сборной России.