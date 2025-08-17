  • Спортс
  • Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»
Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»

Александр Корякин рассказал, почему «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне.

— За почти два месяца внутри «Краснодара» поняли, за счет чего эта команда стала чемпионом в прошлом сезоне?

— За счет коллектива. Это помогает выигрывать даже те матчи, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед. 

Это показали два последних наших матча в чемпионате — дома с «Динамо» (1:0) и в гостях с «Оренбургом» (1:0), где «Краснодар» забивал победные голы на 87-й и 75-й минутах. Только так, за счет подобных ключевых эпизодов, и выигрываются титулы. А подобные голы появляются за счет характера и сплоченности коллектива, – сказал вратарь «Краснодара».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoКраснодар
logoАлександр Корякин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
