Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»

Александр Корякин рассказал, почему «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне.

— За почти два месяца внутри «Краснодара» поняли, за счет чего эта команда стала чемпионом в прошлом сезоне?

— За счет коллектива. Это помогает выигрывать даже те матчи, которые складываются не очень хорошо. Это заметно и по нынешнему сезону. После не очень удачного старта в матчах, которые идут не по нашему сценарию, мы не опускаем руки, работаем до конца и добиваемся побед.

Это показали два последних наших матча в чемпионате — дома с «Динамо» (1:0) и в гостях с «Оренбургом» (1:0), где «Краснодар» забивал победные голы на 87-й и 75-й минутах. Только так, за счет подобных ключевых эпизодов, и выигрываются титулы. А подобные голы появляются за счет характера и сплоченности коллектива, – сказал вратарь «Краснодара ».