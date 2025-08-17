«Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Такой плохой команды Семака не видел давно на уровне таких матчей». Шикунов после 2:2 на «Лукойл Арене»
Александр Шикунов раскритиковал игру «Зенита» в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Я увидел, что «Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Я такого плохого «Зенита» не видел давно на уровне таких матчей. Команда Семака могла дать слабинку с кем-то средним, слабым клубом. Но на уровне «Спартака» это все выглядело иначе.
Мы не увидели тот «Зенит», который привыкли смотреть шесть лет», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
