«Спартак» был собран, а «Зенит» пустой. Такой плохой команды Семака не видел давно на уровне таких матчей». Шикунов после 2:2 на «Лукойл Арене»

Александр Шикунов раскритиковал игру «Зенита» в матче РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Я увидел, что «Спартак» был собран, а «Зенит » пустой. Я такого плохого «Зенита» не видел давно на уровне таких матчей. Команда Семака могла дать слабинку с кем-то средним, слабым клубом. Но на уровне «Спартака» это все выглядело иначе.

Мы не увидели тот «Зенит», который привыкли смотреть шесть лет», – сказал бывший спортивный директор «Спартака ».