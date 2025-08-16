«Ракув» за баннер «Убийцы с 1939 года» призвал отстранить «Маккаби» от еврокубков в следующем сезоне: «Не согласны с искажением исторической правды. Поляки рисковали жизнью, пряча евреев»

«Ракув» призвал отстранить «Маккаби» от еврокубков в следующем сезоне.

Клуб из Хайфы проиграл «Ракуву » (0:2) в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы. Польский клуб вышел в следующий раунд квалификации, победив 2:1 по сумме двух игр. Ответный матч прошел в венгерском Дебрецене по соображениям безопасности.

Во время матча на секторе болельщиков израильского клуба был растянут баннер с надписью «Убийцы с 1939 года».

«В связи с возмутительными инцидентами с участием болельщиков «Маккаби» Хайфа во время матча в Дебрецене в четверг, мы подали официальную жалобу в УЕФА, в которой, среди прочего, потребовали исключить израильский клуб из еврокубков в следующем сезоне из-за неоднократных нарушений правил федерации.

Мы не согласны с искажением исторической правды. Поляки часто рисковали своей жизнью, пряча евреев и организуя сопротивление нацистской Германии. Организация «Яд ва-Шем» присвоила 7280 полякам звание «Праведников народов мира» за их бескорыстную помощь преследуемым евреям. Среди них люди, связанные с регионом Ченстохова, в том числе Эдвард Конарски, семьи Бруст и Мельчарек, а также отец Болеслав Врублевски.

Мы рассчитываем на помощь и поддержку государственных и профсоюзных органов в УЕФА », – говорится в заявлении «Ракува».