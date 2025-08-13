  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» не продаст Самошникова «Спартаку» за 350 млн рублей. Железнодорожники настаивают на 5 млн евро
35

«Локомотив» не продаст Самошникова «Спартаку» за 350 млн рублей. Железнодорожники настаивают на 5 млн евро

«Локомотив» не продаст Илью Самошникова за 350 млн рублей «Спартаку».

Ранее стало известно, что железнодорожники отклонили предложение красно-белых о трансфере крайнего защитника на сумму 300 млн рублей (примерно 3,2 млн евро – Спортс’‘) плюс бонусы.

Позднее «Спартак» сделал второе предложение в размере 350 млн рублей (примерно 3,7 млн евро – Спортс’‘). Однако «Локомотив» отклонит и его, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подчеркивается, что «Локо» по-прежнему намерен выручить около 5 млн евро за футболиста.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.

Кто выиграет Суперкубок Европы?7576 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Самошников
logoЛокомотив
logoСпартак
возможные трансферы
деньги
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» хочет 5 млн евро от «Спартака» за Самошникова с учетом лимита. Предложение на 300 млн рублей отклонено («Чемпионат»)
878 августа, 11:30
«Спартак» может заплатить до 4 млн евро за Самошникова. Защитник «Локо» пройдет медосмотр на следующей неделе (Иван Карпов)
908 августа, 10:41
Агент о Самошникове и «Спартаке»: «Переговоры идут. Задачи уходить из «Локо» нет – это вопрос того, договорятся ли клубы»
298 августа, 02:53
Главные новости
Дети-беженцы из Украины, Палестины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия во время церемонии открытия Суперкубка Европы
33 минуты назад
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Дембеле, Кудус, Хвича в старте, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
10712 минут назадLive
Агент Захави: «Левандовскому предлагали больше 100 млн евро за сезон в Саудовской Аравии. Роберт предпочел бороться за победу в ЛЧ и Ла Лиге»
627 минут назад
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
634 минуты назад
«Динамо» пропустило трижды за тайм с «Краснодаром». Последними три гола московской команде забивали именно «быки» – в мае
5334 минуты назад
18-летний Мукаилов сделал дубль в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Краснодар». Второй гол – после перехвата паса Кутицкого
2638 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». 0:3 – Мукаилов сделал дубль в дебютном матче! Онлайн-трансляция
13241 минуту назадLive
Талалаев о судействе: «Батраков – лучший игрок на сегодня, наверное, но ему что, позволено больше, чем другим? Он бьет нашего игрока после свистка, лезет и посылает тренера «Балтики»
4359 минут назад
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Тоттенхэмом» в Суперкубке Европы. Шевалье, Хакими, Хвича, Дембеле, Ромеро, Ришарлисон, Кудус – в стартовых составах
20сегодня, 18:10
Александр Мостовой: «Спартак» – самая популярная команда страны, фанаты здесь требуют отставки после 1-го тура. А если обыграют «Зенит»? Выгонявшие Станковича начнут его облизывать»
20сегодня, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» предложил «Парме» 31+4 млн евро за Леони (Джанлука Ди Марцио)
16 минут назад
Карпин сделал 4 замены в перерыве игры с «Краснодаром». «Динамо» пропустило 3 гола и лишь раз пробило в створ
48 минут назад
«Милан» закрыл сделку по Атекаме. «Янг Бойз» получат 10 млн евро и 10% от перепродажи. Медосмотр защитника – завтра
14 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» и «Зенит» худшие сейчас, у них игроков на два состава, но Семак и Станкович не справляются – это факт. Чем они занимались в предсезонке? Мало было времени?»
718 минут назад
Фанаты «Ювентуса» освистывали Влаховича во время тренировочного матча на «Альянц Стадиум»
432 минуты назад
Галактионов про 2:0 с «Балтикой»: «Локомотив» доволен победой. Воробьев в каждом матче делает результат, они с Комличенко становятся лучше друг с другом»
650 минут назад
Арест совладельца и экс-гендиректора «Торпедо» продлен судом на 3 месяца
155 минут назад
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Истанбул» прошел «Викинг», в четверг «Астана» примет «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
2сегодня, 17:56
ЦСКА завершил трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама», сообщили агенты защитника: «Футболист прилетит в Москву в пятницу»
12сегодня, 17:55
Чалов после слухов о «Кайсериспоре» и ограблении: «Сижу в самолете в Австрию, все еще с паспортом и документами. Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК»
1сегодня, 17:41