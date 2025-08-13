«Локомотив» не продаст Самошникова «Спартаку» за 350 млн рублей. Железнодорожники настаивают на 5 млн евро
«Локомотив» не продаст Илью Самошникова за 350 млн рублей «Спартаку».
Ранее стало известно, что железнодорожники отклонили предложение красно-белых о трансфере крайнего защитника на сумму 300 млн рублей (примерно 3,2 млн евро – Спортс’‘) плюс бонусы.
Позднее «Спартак» сделал второе предложение в размере 350 млн рублей (примерно 3,7 млн евро – Спортс’‘). Однако «Локомотив» отклонит и его, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Подчеркивается, что «Локо» по-прежнему намерен выручить около 5 млн евро за футболиста.
В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
