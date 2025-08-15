«Планируем игнорировать бредни». Медведев о том, что сотрудники «Зенита» платят за еду на базе, и о ситуации с показом церемонии открытия матча со «Спартаком»

Александр Медведев назвал бреднями слухи о «Зените».

Ранее появилась информация , что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака » с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча. Команды сыграют в Москве в рамках пятого тура Мир РПЛ .

Также, по информации журналиста Ивана Карпова, сотрудники «Зенита» платят восемь тысяч рублей за еду на базе клуба. По данным «Mash на спорте», персоналу компенсируют эту сумму.

«Мы планируем игнорировать эти бредни», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .