  «Планируем игнорировать бредни». Медведев о том, что сотрудники «Зенита» платят за еду на базе, и о ситуации с показом церемонии открытия матча со «Спартаком»
54

«Планируем игнорировать бредни». Медведев о том, что сотрудники «Зенита» платят за еду на базе, и о ситуации с показом церемонии открытия матча со «Спартаком»

Александр Медведев назвал бреднями слухи о «Зените».

Ранее появилась информация, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча. Команды сыграют в Москве в рамках пятого тура Мир РПЛ.

Также, по информации журналиста Ивана Карпова, сотрудники «Зенита» платят восемь тысяч рублей за еду на базе клуба. По данным «Mash на спорте», персоналу компенсируют эту сумму.

«Мы планируем игнорировать эти бредни», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoСпартак
