Гасилин о Соболеве против ЦСКА: «То, что он взял пенальти на себя, показывает, что он лидер в коллективе. Аплодирую Александру, это показатель большого спортсмена»
Алексей Гасилин назвал Александра Соболева лидером «Зенита».
В матче 3-го тура Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Соболев вышел на замену во 2-м тайме и сравнял счет с пенальти.
«Соболев вышел очень неплохо, много было моментов в штрафной ЦСКА.
То, что он взял на себя право пробить пенальти, показывает, что он хорошо себя чувствует, в коллективе он лидер. Это показатель большого спортсмена. Аплодирую Александру», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
