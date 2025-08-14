ЦСКА о проблемах «Истанбула» с переводом денег за Файзуллаева: «Трансферный контракт не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб. Работаем над этим»

«Истанбул» и ЦСКА работают над переводом денег за трансфер Аббосбека Файзуллаева.

В конце июля армейцы объявили о переходе 21‑летнего полузащитника сборной Узбекистана в турецкий клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составляет 7,5 млн евро .

Сегодня в пресс-службе «Истанбула » сообщили о трудностях с переводом денег ЦСКА за трансфер.

«У нас защищенный трансферный контракт, который не вступит в силу, пока деньги не поступят в клуб. Поэтому идет работа над переводом средств. Ждем, все нормально», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.