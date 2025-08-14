ЦСКА еще не получил оплату за трансфер Файзуллаева. У «Истанбула» проблемы с переводом денег
«Истанбул» испытывает трудности с переводом денег ЦСКА за Аббосбека Файзуллаева.
В конце июля армейцы объявили о переходе 21‑летнего полузащитника сборной Узбекистана в турецкий клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составляет 7,5 млн евро.
– Правильно ли я понимаю, что Файзуллаев пока не может играть за «Истанбул Башакшехир», так как клуб еще не выплатил ЦСКА деньги?
– Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег, – сказали в пресс‑службе турецкого клуба.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5719 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости