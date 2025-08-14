ЦСКА еще не получил оплату за трансфер Файзуллаева. У «Истанбула» проблемы с переводом денег

«Истанбул» испытывает трудности с переводом денег ЦСКА за Аббосбека Файзуллаева.

В конце июля армейцы объявили о переходе 21‑летнего полузащитника сборной Узбекистана в турецкий клуб. Сообщалось , что сумма трансфера составляет 7,5 млн евро.

– Правильно ли я понимаю, что Файзуллаев пока не может играть за «Истанбул Башакшехир», так как клуб еще не выплатил ЦСКА деньги?

– Проблем с оплатой за трансфер нет, но есть проблема с переводом денег, – сказали в пресс‑службе турецкого клуба.