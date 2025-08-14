КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» на 20 000 рублей за скандирование фанатами оскорблений во время дерби. «Динамо» Махачкала оштрафовано на 10 000 за скандирования болельщиков в адрес судьи

«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Махачкала оштрафованы за поведение фанатов.

В 4-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2. Махачкалинцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

«За скандирования болельщиками «Локомотива » оскорбительных выражений, в том числе с использованием ненормативной лексики, в адрес «Спартака » принято решение оштрафовать железнодорожников на 20 тысяч рублей. За скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных кричалок в адрес судьи решено оштрафовать красно‑белых на 20 тысяч.

«Динамо» Махачкала оштрафовано за массовое скандирование оскорбительных выражений со стороны болельщиков команды в адрес судьи [в матче с «Акроном»]. Первое нарушение в сезоне. Штраф – 10 тысяч рублей.

В матче ЦСКА – «Рубин » зафиксированы выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Челестини с выходом на поле, а также выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова. Челестини оштрафован на 10 тысяч рублей. ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за появление официального лица на поле. Рахимов оштрафован на 10 тысяч рублей.

Также рассмотрели по итогам матча «Сочи» с московским «Динамо» задержку выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма со стороны команды «Сочи ». Штраф – 20 тысяч рублей. «Динамо» оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.