«Зенит» подтвердил, что сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге 6 сентября
«Зенит» объявил, что вновь сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге.
Товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии пройдет на «Газпром Арене» 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Зенит» и «Сьон» встречались в Санкт-Петербурге 9 июля. Российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
