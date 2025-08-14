«Зенит» подтвердил, что сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге 6 сентября

«Зенит» объявил, что вновь сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге.

Товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии пройдет на «Газпром Арене » 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит » и «Сьон » встречались в Санкт-Петербурге 9 июля. Российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2.