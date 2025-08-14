2

«Зенит» подтвердил, что сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге 6 сентября

«Зенит» объявил, что вновь сыграет со «Сьоном» в Санкт-Петербурге.

Товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии пройдет на «Газпром Арене» 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» и «Сьон» встречались в Санкт-Петербурге 9 июля. Российская команда обыграла швейцарскую со счетом 5:2.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6924 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
товарищеские матчи (клубы)
logoСьон
logoвысшая лига Швейцария
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сьон» и «Динамо» начали обсуждение трансфера Антона Миранчука. Об этом заявил президент швейцарского клуба
1105 августа, 06:40
«Очередные глюки из-за несвежих дождевых червей». Медведев об инсайде Карпова про Миранчука и «Зенит»
6029 июля, 16:21
«Сербы и «Сьон» помогают нам возвращаться в международный футбол. Это показывает, что у нас тут нормальные люди. Наверное, мы что‑то приплачиваем». Ловчев о товарищеских матчах
413 июля, 17:55
Главные новости
Новичок «Реала» Мастантуоно о лучшем игроке в мире: «Месси. Я аргентинец, и для меня он лучший»
1925 минут назад
Батт об Исаке: «Его поведение отвратительно и эгоистично. Надеюсь, «Ньюкасл» отстранит его – этот потрясающий клуб дал ему возможность стать суперзвездой»
2237 минут назад
Деулофеу о «Золотом мяче»: «Ямаль – лучший созидатель в футболе, такие игроки вдохновляют меня. Кто-то выиграл больше трофеев, возможно, но для меня Ламин был лучшим в этом году»
1949 минут назад
Непомнящий о Дзюбе: «Спартак» с ним боролся бы за чемпионство. Не могу назвать у них лидера, а Артем не бывает равнодушным на поле. Его дух победителя передается остальным»
1852 минуты назад
Рассказали, как работает команда статистики на Спортсе’’ – не пропустите новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 13:00Вакансия
Канал «Барселоны» на YouTube набрал 23,8 млн подписчиков, обойдя ФИФА и НБА. «Блауграна» – самая популярная спортивная организация на платформе
11сегодня, 12:58
Акинфеев о критике от тренера вратарей «Краснодара»: «Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры, ничего. Он прав на сто процентов»
93сегодня, 12:56
Перес – Мастантуоно: «В «Реал» переходит один из величайших талантов за последние годы. Вы носите белую футболку 15-кратных чемпионов Европы, спасибо, что хотите быть с нами»
23сегодня, 12:01
«Народная любовь у «Спартака». Ветеранов клуба практически на руках носят в странах бывшего СССР! У «Зенита» больше титулов в последнее время, но все очевидно». Парфенов о клубах
36сегодня, 11:55
Тренер «Райо» Перес против переноса матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Если вы хотите продолжать высасывать деньги, вам придется смириться, но мне это не нравится»
17сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Астана» принимает «Лозанну», «Арарат-Армения» – «Спарту», АЕК – «Арис» Кокорина
31 минуту назадLive
«Краснодар» принимает «Сочи». Поддержите быков в домашнем матче против сочинцев!
4 минуты назадРеклама
КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» на 20 000 рублей за скандирование фанатами оскорблений во время дерби. «Динамо» Махачкала оштрафовано на 10 000 за скандирования болельщиков в адрес судьи
18 минут назад
Тони Адамс об «Арсенале»: «С Эдегором в роли капитана Артета на выиграет АПЛ. Я вижу в этой роли Райса, он подходящий вариант»
28 минут назад
Райт о Дьокереше в «Арсенале»: «Если он забьет 10-15 голов в АПЛ, это будет успехом. Его настрой и решимость – именно то, что нам сейчас нужно»
335 минут назад
Вышел eFootbal 2026. Родри, Мбаппе и Винисиус получили рейтинг 89, Месси – 87, Роналду – 85
544 минуты назадИгры
Руни считает, что «МЮ» завершит сезон в топ-5 АПЛ: «Надеюсь на это. Вижу работу Аморима, дела идут все лучше»
8сегодня, 12:42
Ди Канио о Лукмане: «В АПЛ его даже не знают, просить 50 млн евро – это чересчур. Адемола плохо ведет себя – нужно тренироваться с «Аталантой», даже если хочешь уйти»
6сегодня, 12:39
Ганцко о Симеоне: «У него большой авторитет – думаю, «Атлетико» успешен отчасти из-за этого. Мы общаемся по-итальянски, а футбольный язык одинаков – я быстро адаптировался, думаю»
сегодня, 12:28
Слот о Виртце: «Я не считаю его молодым игроком. Флориан психологически силен, его не отвлекает трансферная стоимость или что-то еще. Адаптация в «Ливерпуле» прошла лучше, чем мы ожидали»
3сегодня, 12:17