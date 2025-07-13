«Сербы и «Сьон» помогают нам возвращаться в международный футбол. Это показывает, что у нас тут нормальные люди. Наверное, мы что‑то приплачиваем». Ловчев о товарищеских матчах
Евгений Ловчев высказался о пользе товарищеских матчей против иностранных клубов.
«Сербские команды помогают нам возвращаться в международный футбол. И то, что швейцарский «Сьон» приезжал, это очень важно для нас. Это показывает, что у нас тут нормальные люди и все нормально. Они там тоже говорят об этом.
Да, наверное, мы что‑то приплачиваем, что они сюда приезжают. Самое главное, когда мы смотрим игру «Зенита» с, предположим, «Акроном», то я вижу, как идет определенная недооценка. А международные игры – это уже немножко другое. Здесь настрой другой, – заявил бывший футболист «Спартака».
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА И ФИФА с марта 2022 года
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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