Слот о Виртце: «Я не считаю его молодым игроком. Флориан психологически силен, его не отвлекает трансферная стоимость или что-то еще. Адаптация в «Ливерпуле» прошла лучше, чем мы ожидали»
Арне Слот видит во Флориане Виртце зрелого игрока.
22-летний полузащитник перешел в «Ливерпуль» из «Байера» этим летом.
«Фактически мы можем считать его молодым игроком, но я его таковым не считаю. Он выиграл кубок и чемпионат Германии, его главная сила в ментальности.
Это говорит о многом, потому что, когда видишь его игру, он невероятно креативен. Он психологически силен, его не отвлекают ни его трансферная стоимость, ни что-либо еще.
Хорошие игроки всегда находят способ достойно играть в хороших командах. Ему нужно адаптироваться к Англии, лиге, ее уровню и к своим партнерам по команде.
Его адаптация уже прошла довольно хорошо, даже лучше, чем мы ожидали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6356 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
