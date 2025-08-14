Арне Слот видит во Флориане Виртце зрелого игрока.

22-летний полузащитник перешел в «Ливерпуль » из «Байера » этим летом.

«Фактически мы можем считать его молодым игроком, но я его таковым не считаю. Он выиграл кубок и чемпионат Германии, его главная сила в ментальности.

Это говорит о многом, потому что, когда видишь его игру, он невероятно креативен. Он психологически силен, его не отвлекают ни его трансферная стоимость, ни что-либо еще.

Хорошие игроки всегда находят способ достойно играть в хороших командах. Ему нужно адаптироваться к Англии, лиге, ее уровню и к своим партнерам по команде.

Его адаптация уже прошла довольно хорошо, даже лучше, чем мы ожидали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».