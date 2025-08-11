Кроос – Виртцу: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»

Тони Кроос отметил уникальные качества Флориана Виртца.

Полузащитник, перешедший летом из «Байера» в «Ливерпуль», был признан футболистом года в Германии. Кроос, получивший эту награду в прошлом году, прокомментировал это событие в статье для Kicker.

«Ты особенный игрок, во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Твоя способность двигаться в нужном пространстве, твое первое касание, последний пас и даже завершение – все это уникально.

А еще твой менталитет! Ты уверен в своих силах и излучаешь это. Ты не терпишь ерунды – в тебе есть небольшая, но невероятно важная доля высокомерия, от которой, я надеюсь, ты никогда не избавишься.

По моему мнению, ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль », подкрепив свой настрой и убеждения», – написал экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии.