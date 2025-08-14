«Акрон» встретится с «Оренбургом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче!
«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в пятом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 17 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Тольяттинцы после четырех туров расположились на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав шесть очков. Оренбуржцы же находятся на 14-м месте, имея два очка в активе. «Акрону» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Оренбурга»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?6354 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости