«Акрон» встретится с «Оренбургом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче!

«Акрон» сыграет с «Оренбургом» в пятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 17 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Тольяттинцы после четырех туров расположились на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав шесть очков. Оренбуржцы же находятся на 14-м месте, имея два очка в активе. «Акрону» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Оренбурга»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .