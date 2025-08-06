«Милан» согласовал с «Янг Бойз» трансфер Атекаме за 9 млн евро с учетом бонусов

«Милан» согласовал с «Янг Бойз» трансфер Закари Атекаме.

Ранее сообщалось , что итальянцы предложили 8 млн евро и бонусы за правого защитника.

По данным Calciomercato, сегодня утром клубы активизировали переговоры, достигнув полной договоренности о сделке за 9 млн евро, включая бонусы.

20-летний игрок подпишет четырехлетний контракт с опцией продления еще на один год: ему полагается примерно 1 млн евро за сезон.

«Милан » уже подготовил все необходимые бумаги для завершения сделки, сейчас идет обмен документами с «Янг Бойз ».

Ожидается, что Атекаме прибудет в Италию к выходным для прохождения медицинского обследования.