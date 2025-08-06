«Милан» согласовал с «Янг Бойз» трансфер Атекаме за 9 млн евро с учетом бонусов
«Милан» согласовал с «Янг Бойз» трансфер Закари Атекаме.
Ранее сообщалось, что итальянцы предложили 8 млн евро и бонусы за правого защитника.
По данным Calciomercato, сегодня утром клубы активизировали переговоры, достигнув полной договоренности о сделке за 9 млн евро, включая бонусы.
20-летний игрок подпишет четырехлетний контракт с опцией продления еще на один год: ему полагается примерно 1 млн евро за сезон.
«Милан» уже подготовил все необходимые бумаги для завершения сделки, сейчас идет обмен документами с «Янг Бойз».
Ожидается, что Атекаме прибудет в Италию к выходным для прохождения медицинского обследования.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
