Агент Захави: «Левандовскому предлагали больше 100 млн евро за сезон в Саудовской Аравии. Роберт предпочел бороться за победу в ЛЧ и Ла Лиге»
Роберт Левандовски не захотел переходить в Саудовскую Аравию в 2024 году.
«Его место в «Барселоне», здесь он чувствует себя наиболее комфортно. К тому же саудовские клубы переполнены футболистами и не знают, что с ними делать. Там есть лимит на легионеров, это ограничивает варианты.
Год назад Левандовски получил конкретное предложение. Ему предложили больше 100 млн евро за сезон. За сезон!
Но он предпочел бороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге и почти достиг обеих целей», – сказал агент Пини Захави.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fakt
