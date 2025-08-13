Канчельскис о «Спартаке»: «Непонятно, почему со Станковичем не попрощались после прошлого сезона. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего»

Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Деяна Станковича.

«У «Спартака » нет результата. Непонятно, почему в конце прошлого сезона Станковича не поблагодарили за работу и не расстались, а переподписали новый контракт. Это ошибка руководителей или им все равно. Если в совете директоров нет футбольных людей, клубу не светит ничего хорошего в ближайшее время.

Я думаю, что Станкович понимает, что ситуация не в его пользу и уже собрал чемоданы. Ему нужно просто прощаться с командой, сказать «спасибо за проделанную работу» и расстаться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.