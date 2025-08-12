ПАОК подтвердил, что Чалова ограбили: «Кто-то разбил его машину, припаркованную недалеко от пляжа. С Федором все в порядке, готов сыграть с «Вольфсбергом»
ПАОК подтвердил, что Федора Чалова ограбили.
«Кто-то разбил его машину, которая была припаркована недалеко от пляжа, но ничего серьезного. С Федором все в порядке, мы всегда поддерживаем его на сто процентов.
Завтра мы отправляемся в Австрию на отборочный матч Лиги Европы против «Вольфсберга». Федор готов принять участие в игре», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
Кто выиграет Суперкубок Европы?1608 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости