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Дэвид, Линделеф, Васкес и Калверт-Льюин – в списке лучших свободных агентов лета-2025 от Opta

Джонатан Дэвид вошел в список лучших свободных агентов этого лета от Opta Sports.

Покидающий «Лилль» форвард стал одним из восьми футболистов, включенных в перечень.

Также в число сильнейших игроков, которые пока не нашли себе новую команду, попали Лукас ВаскесРеал»), Кайл Уокер-Питерс («Саутгемптон»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Джош Браунхилл («Бернли»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед») и Абдулай Дукуре («Эвертон»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
рейтинги
logoЛилль
logoЛа Лига
logoМанчестер Юнайтед
logoДжонатан Дэвид
logoКайл Уокер-Питерс
logoДоминик Калверт-Льюин
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoЛукас Васкес
logoСаутгемптон
logoРеал Мадрид
logoАбдулай Дукуре
logoВиктор Линделеф
logoНелсон Семеду
logoВулверхэмптон
logoБернли
logoДжош Браунхилл
logoЭвертон
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