Дэвид, Линделеф, Васкес и Калверт-Льюин – в списке лучших свободных агентов лета-2025 от Opta

Джонатан Дэвид вошел в список лучших свободных агентов этого лета от Opta Sports.

Покидающий «Лилль » форвард стал одним из восьми футболистов, включенных в перечень.

Также в число сильнейших игроков, которые пока не нашли себе новую команду, попали Лукас Васкес («Реал »), Кайл Уокер-Питерс («Саутгемптон »), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон »), Джош Браунхилл («Бернли»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед») и Абдулай Дукуре («Эвертон»).