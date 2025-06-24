Дэвид, Линделеф, Васкес и Калверт-Льюин – в списке лучших свободных агентов лета-2025 от Opta
Джонатан Дэвид вошел в список лучших свободных агентов этого лета от Opta Sports.
Покидающий «Лилль» форвард стал одним из восьми футболистов, включенных в перечень.
Также в число сильнейших игроков, которые пока не нашли себе новую команду, попали Лукас Васкес («Реал»), Кайл Уокер-Питерс («Саутгемптон»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Джош Браунхилл («Бернли»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед») и Абдулай Дукуре («Эвертон»).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
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