Мастантуоно о переходе в «Реал»: «Мечта, ставшая реальностью, это лучший клуб мира. Каждый мечтает играть за него и «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно высказался о переходе в «Реал».

«Каждый игрок в мире мечтает играть за «Ривер Плейт» и «Реал Мадрид ». Я хочу покинуть «Ривер Плейт» на высокой ноте, потому что он дал мне все, и я очень благодарен. Я сосредоточен на «Ривер Плейт» и стремлении выиграть [клубный чемпионат мира].

То, как [Хаби Алонсо ] разговаривал со мной, было потрясающе, и я невероятно благодарен ему за это. Этот разговор оказал большое влияние, потому что то, что ты нужен тренеру, является важным показателем доверия. Покинуть такой клуб, как «Ривер Плейт», непросто, и его слова действительно побудили меня совершить этот шаг.

Играть за «Реал» – это мечта, ставшая реальностью. Мне не нужно описывать словами, что это за клуб, мы все это знаем. Это клуб, который выиграл больше всего трофеев в Европе и является лучшим клубом мира. Это новый вызов в моей жизни – и очень хороший», – сказал 17-летний вингер в интервью DAZN.

«Реал» купил Мастантуоно, контракт – до 2031 года. 17-летний вингер «Ривер Плейт» присоединится к команде в августе