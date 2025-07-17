Алонсо планирует наигрывать Гюлера и Мастантуоно в старте «Реала». Камавинга будет игроком ротации, у Родриго и Браима не будет много игрового времени (As)

Хаби Алонсо перестроит игру «Реала» в полузащите в отсутствие Джуда Беллингема.

Англичанин перенес операцию на плече, его восстановление займет от 10 до 12 недель.

По данным As, главный тренер мадридцев планирует наигрывать Арду Гюлера и Франко Мастантуоно вместе в стартовом составе.

Отмечается, что турецкий игрок доказал, что может играть на постоянной основе, на клубном чемпионате мира, и тренерский штаб хочет его поддержать.

В качестве второго центрального полузащитника Алонсо видит аргентинца. При этом игрок сможет присоединится к команде только 14 августа – в день, когда ему исполнится 18 лет. Однако ожидается, что его адаптация не займет много времени.

Предполагается, что в первых матчах Ла Лиги будет играть Эдуардо Камавинга. Идея будет заключаться в том, чтобы вернуть Гюлера ближе к атаке и доверить французу центр поля.

Также сообщается, что Браим Диас и в особенности Родриго имеют очень мало шансов для выхода в стартовом составе.