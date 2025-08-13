Тедеев назвал Газзаева самым великим тренером в России: «Валерий Георгиевич в свое время сделал великим ЦСКА»

Заур Тедеев назвал Валерия Газзаева самым великим тренером в России.

«ЦСКА — это великий клуб, и великим в свое время этот клуб сделал Валерий Георгиевич Газзаев. Я ему безумно благодарен, считаю его самым великим тренером в нашей стране.

Недавно его поздравлял с днем рождения, он мне также пожелал удачи», — сказал тренер «Акрона» в интервью пресс-службе тольяттинского клуба.

ЦСКА при Газзаеве выиграл Кубок УЕФА и трижды становился чемпионом России.