  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев назвал Газзаева самым великим тренером в России: «Валерий Георгиевич в свое время сделал великим ЦСКА»
2

Тедеев назвал Газзаева самым великим тренером в России: «Валерий Георгиевич в свое время сделал великим ЦСКА»

Заур Тедеев назвал Валерия Газзаева самым великим тренером в России.

«ЦСКА — это великий клуб, и великим в свое время этот клуб сделал Валерий Георгиевич Газзаев. Я ему безумно благодарен, считаю его самым великим тренером в нашей стране. 

Недавно его поздравлял с днем рождения, он мне также пожелал удачи», — сказал тренер «Акрона» в интервью пресс-службе тольяттинского клуба.

ЦСКА при Газзаеве выиграл Кубок УЕФА и трижды становился чемпионом России.

Кто выиграет Суперкубок Европы?5150 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings.ru
logoВалерий Газзаев
logoЗаур Тедеев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Акрона» Тедеев: «ЦСКА показывает лучший футбол на сегодня»
10вчера, 15:58
Газзаев о лимите: «Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, его не было. Клубы сами не должны брать легионеров среднего уровня и ниже»
6311 августа, 14:28
Газзаев об РПЛ: «Многие клубы засоряют чемпионат легионерами среднего уровня, которые не востребованы не только в своих странах, но и вообще нигде. Они занимают места российских молодых футболистов»
385 августа, 13:21
Главные новости
Агенты Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки» (Metaratings)
42 минуты назад
Хавбек «Спартака» Дмитриев о возможной отставке Станковича: «Мы и себя должны спасать. Мы в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда»
29сегодня, 07:02
Поражение «Спартака» и выходка Станковича, крупная победа «Зенита», «ПСЖ» подписал Забарного, а Доннарумма объявил об уходе, Исак бунтует в «Ньюкасле» и другие новости
42сегодня, 06:10
Суперкубок Европы. «ПСЖ» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33сегодня, 05:41
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Балтику», «Динамо» против «Краснодара»
1209сегодня, 05:05
Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»
52сегодня, 04:43
«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
24сегодня, 04:26
Возможность выиграть джерси, лиги с друзьями и ежедневные награды. Запустили Основу АПЛ
сегодня, 04:00Тесты и игры
Семак о «Зените» без бразильцев в старте против «Рубина»: «Они в непростом функциональном состоянии после «Ахмата». Мы прилетели в Петербург только в воскресенье вечером»
26сегодня, 03:34
Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо
18сегодня, 02:46
Ко всем новостям
Последние новости
Шилов после дебюта за «Зенит»: «Есть куда расти. Партнеры сказали не бояться идти вперед, брать на себя ответственность. Играть как умею»
631 минуту назад
Каррагер о поражении «Ливерпуля» от «Пэлас»: «Казалось, у них было слишком много атакующих игроков. Интересно, как Слот будет справляться с этим»
847 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:49
Энрике о Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а «ПСЖ» – только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все сто»
3сегодня, 06:37
«Локомотив» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
5сегодня, 06:15
Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»
22сегодня, 05:58
Франк о матче за Суперкубок Европы: «Тоттенхэм» даст бой «ПСЖ». Они пока далеко не на пике, для нас это отличная возможность»
7сегодня, 05:26
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1сегодня, 04:55
«Оренбург» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 16:15
5сегодня, 04:04
Канчельскис о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Если они ставят задачу выхода в АПЛ, то можно попробовать. Чемпионшип – самая тяжелая лига, там более силовой футбол, чем в РПЛ»
15сегодня, 03:51