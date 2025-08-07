У Мэддисона травма «крестов». Хавбек «Тоттенхэма» перенесет операцию и пропустит большую часть сезона
Джеймс Мэддисон выбыл на длительный срок из-за травмы.
Полузащитник «Тоттенхэма» получил повреждение колена в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1). Его унесли на носилках.
Как сообщил BBC, у англичанина выявлена травма передней крестообразной связки. Футболист перенесет операцию и пропустит большую часть сезона.
Вскоре «Тоттенхэм» подтвердил эту информацию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
