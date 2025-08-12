Фото
ПСВ за 9 млн евро купил у «Пармы» вингера сборной Румынии Мана

Деннис Ман перешел из «Пармы» в ПСВ.

Румынский вингер заключил с командой из Эйндховена контракт, рассчитанный на 4 года. Он будет играть под 27-м номером.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Парма» получила 9 млн евро.

Ман провел в Серии А четыре с половиной сезона. В чемпионате-2024/25 на его счету 33 игры и 4 гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста сборной Румынии можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ПСВ
