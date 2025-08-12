ПСВ за 9 млн евро купил у «Пармы» вингера сборной Румынии Мана
Деннис Ман перешел из «Пармы» в ПСВ.
Румынский вингер заключил с командой из Эйндховена контракт, рассчитанный на 4 года. Он будет играть под 27-м номером.
По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Парма» получила 9 млн евро.
Ман провел в Серии А четыре с половиной сезона. В чемпионате-2024/25 на его счету 33 игры и 4 гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста сборной Румынии можно ознакомиться здесь.
Фото: psv.nl
Кто выиграет Суперкубок Европы?2137 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ПСВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости