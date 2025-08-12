«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
Полузащитник «Милана» Уоррен Бондо перешел в «Кремонезе».
Вернувшийся в Серию А клуб арендовал 21-летнего Бондо у «Милана» на сезон-2025/26.
Напомним, что «россонери» купили Уоррена у «Монцы» за 10+2 миллиона евро в феврале 2025 года.
Француз провел 4 матча за миланский клуб в чемпионате Италии и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: uscremonese.it
Вчера «Милан» отдал защитника Филиппо Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Кремонезе»
