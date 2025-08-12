«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»

Полузащитник «Милана» Уоррен Бондо перешел в «Кремонезе».

Вернувшийся в Серию А клуб арендовал 21-летнего Бондо у «Милана » на сезон-2025/26.

Напомним, что «россонери» купили Уоррена у «Монцы» за 10+2 миллиона евро в феврале 2025 года.

Француз провел 4 матча за миланский клуб в чемпионате Италии и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .

Изображение: uscremonese.it

Вчера «Милан» отдал защитника Филиппо Терраччано в аренду «Кремонезе » с обязательным выкупом.