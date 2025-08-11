Карл-Хайнц Румменигге: «Футбол стал более силовым, быстрым, тактически сложнее. «Десятки» раньше были в центре игры, а сейчас – это бомбардиры, как Месси и Мбаппе»

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что современный футбол быстрее игры его времени.

Карл-Хайнц был нападающим и выступал за «Баварию» (1974-1984) и «Интер » (1984-1987). Он двукратный обладатель «Золотого мяча».

– Сегодняшняя игра стала более силовой, быстрой и тактически гораздо сложнее. На рубеже тысячелетий чистильщик или либеро иногда еще входил в тройку защитников, но давно устоявшаяся схема 4-4-2 эволюционировала в гибкие схемы – как 4-2-3-1 или 3-4-3 с прессингом.

Роль плеймейкера несколько снизилась. Раньше у нас были такие важные игроки, как Вольфганг Оверат (играл за «Кельн » – Спортс’‘) или Гюнтер Нетцер («Боруссия » Менхенгладбах, «Реал Мадрид ») , которые были в центре игры, координировали ее. Сегодня же лучшие игроки команды получают номер 10, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе , но они, скорее всего, будут бомбардирами.

Всегда было важно быть быстрым, но сегодня у игрока без скорости практически нет шансов на высшем уровне.

– Вам бы удалось добиться успеха в сегодняшнем футболе?

– Не думаю, что это было бы проблемой для меня. Я играл на позиции второго нападающего, был быстрым, с хорошим дриблингом – это качества, которые востребованы и сегодня.

В лучшей форме я бы точно мог играть сегодня. Мне повезло, что Бог наградил меня определенными талантами, – сказал в интервью Kicker член наблюдательного совета «Баварии» Румменигге.