Карл-Хайнц Румменигге: «Футбол стал более силовым, быстрым, тактически сложнее. «Десятки» раньше были в центре игры, а сейчас – это бомбардиры, как Месси и Мбаппе»
Карл-Хайнц был нападающим и выступал за «Баварию» (1974-1984) и «Интер» (1984-1987). Он двукратный обладатель «Золотого мяча».
– Сегодняшняя игра стала более силовой, быстрой и тактически гораздо сложнее. На рубеже тысячелетий чистильщик или либеро иногда еще входил в тройку защитников, но давно устоявшаяся схема 4-4-2 эволюционировала в гибкие схемы – как 4-2-3-1 или 3-4-3 с прессингом.
Роль плеймейкера несколько снизилась. Раньше у нас были такие важные игроки, как Вольфганг Оверат (играл за «Кельн» – Спортс’‘) или Гюнтер Нетцер («Боруссия» Менхенгладбах, «Реал Мадрид») , которые были в центре игры, координировали ее. Сегодня же лучшие игроки команды получают номер 10, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе, но они, скорее всего, будут бомбардирами.
Всегда было важно быть быстрым, но сегодня у игрока без скорости практически нет шансов на высшем уровне.
– Вам бы удалось добиться успеха в сегодняшнем футболе?
– Не думаю, что это было бы проблемой для меня. Я играл на позиции второго нападающего, был быстрым, с хорошим дриблингом – это качества, которые востребованы и сегодня.
В лучшей форме я бы точно мог играть сегодня. Мне повезло, что Бог наградил меня определенными талантами, – сказал в интервью Kicker член наблюдательного совета «Баварии» Румменигге.