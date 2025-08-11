«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
Константин Марадишвили бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Акрон».
По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы отказались от варианта с арендой 25-летнего полузащитника в пользу бесплатного трансфера. Москвичи получат 20% от суммы перепродажи футболиста.
Футболист подпишет контракт с тольяттинцами на год с опцией продления еще на один сезон – она сработает, если Марадишвили проведет 70% матчей за сезон или по решению клуба.
С зимы 2024 года хавбек выступал на правах аренды за «Пари НН», в сезоне-2024/25 он провел за команду 2 матча в Мир РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
