Куртуа, Доннарумма, Алиссон, Зоммер, Облак, Райя, Мартинес номинированы на приз имени Яшина – лучшему вратарю мира от France Football
Названы претенденты на приз имени Льва Яшина.
Журнал France Football опубликовал список номинантов на награду лучшему вратарю мира.
На приз претендуют: Алиссон («Ливерпуль»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Люка Шевалье («Лилль»), Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Райя («Арсенал»), Матц Зельс («Ньюкасл»), Ян Зоммер («Интер»),
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.
Действующим обладателем награды является Эмилиано Мартинес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
