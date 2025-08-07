  • Спортс
  • Куртуа, Доннарумма, Алиссон, Зоммер, Облак, Райя, Мартинес номинированы на приз имени Яшина – лучшему вратарю мира от France Football
38

Названы претенденты на приз имени Льва Яшина.

Журнал France Football опубликовал список номинантов на награду лучшему вратарю мира.

На приз претендуют: АлиссонЛиверпуль»), Яссин БунуАль-Хилаль»), Люка ШевальеЛилль»), Тибо КуртуаРеал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Райя («Арсенал»), Матц Зельс («Ньюкасл»), Ян Зоммер («Интер»), 

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября. 

Действующим обладателем награды является Эмилиано Мартинес. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
