Стоичков о «Золотом мяче»: «Ямаль и Дембеле – явные фавориты. ЛЧ имеет большой вес. Посмотрим, вручу ли я награду кому-то из них»

Христо Стоичков намекнул, что будет вручать «Золотой мяч» в этом году.

Обладатель «Золотого мяча» 1994 года подтвердил, что будет присутствовать на церемонии вручения награды 22 сентября в Париже.

«Есть два явных фаворита «Золотого мяча»: Ламин [Ямаль] и [Усман] Дембеле .

Я предполагаю, что Лига чемпионов имеет большой вес. Посмотрим, вручу ли я награду кому-то из них», – сказал экс-нападающий «Барселоны» и других клубов.

Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»