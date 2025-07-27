Симонс готов перейти в «Челси». «Лейпциг» ждет предложения в письменном виде
«Челси» продолжает переговоры по Хави Симонсу с «Лейпцигом».
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, сейчас немецкий клуб ждет официального предложения в письменном виде.
Полузащитник готов перейти в лондонскую команду. «Синие» считаются основными претендентами на нидерландца.
Сообщалось, что приобрести Симонса «Челси» надеется за 56 млн фунтов.
Кого в АПЛ уволят первым?26356 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Филиппа Хинце
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости