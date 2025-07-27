Симонс готов перейти в «Челси». «Лейпциг» ждет предложения в письменном виде

«Челси» продолжает переговоры по Хави Симонсу с «Лейпцигом».

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, сейчас немецкий клуб ждет официального предложения в письменном виде.

Полузащитник готов перейти в лондонскую команду. «Синие» считаются основными претендентами на нидерландца.

Сообщалось , что приобрести Симонса «Челси » надеется за 56 млн фунтов.